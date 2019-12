Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa rispondendo a chi gli chiedeva cosa volesse dal mercato di gennaio

Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato, rispondendo a chi gli ha chiesto cosa vorrebbe dal mercato di gennaio.

«Voglio lavorare. Mi serve tempo che non ho per lavorare. Mi lamento continuamente con il mio staff perchè c’è la frustrazione di non poter fare un certo tipo di allenamento. Amo lavorare durante il ritiro ma purtroppo non c’ero»