Dal Toro alla Juve, Bremer può essere l’ultimo di una lunga lista

Un altro cambio di sponda sulle rive del Po: Bremer come Ogbonna e Balzaretti, la storia si ripete dopo nove anni

La Juventus ci riprova, sarebbe un altro sgarbo incredibile. Sul difensore Bremer, infatti, i bianconeri si stanno fiondando con forza: nel brasiliano vedono un prospetto di livello mondiale, il classe 1997 ha dimostrato di avere dei margini di crescita ancora incredibili. E, specialmente in un momento storico come questo, nel quale di centrali davvero forti ce ne sono pochissimi, diventa ancora più importante provare a puntare su un prospetto come il suo. A maggior ragione adesso che la Juve ha perso un’icona come Chiellini, con Bonucci che ha 35 anni e con De Ligt che è andato al Bayern Monaco. Dalla Continassa hanno messo la freccia sull’Inter, l’offerta bianconera è più allettante sia per il presidente Cairo che per lo stesso Bremer.

Il precedente Ogbonna

Lo sgambetto più recente è distante nove anni, eppure ancora vivo nel cuore dei tifosi del Toro: Ogbonna tradì la squadra dove era cresciuto fin da ragazzino e cambia sponda del Po. I circa quindici milioni di euro dell’operazione non risparmiano né il giocatore, né il presidente Urbano Cairo, entrambi criticati ferocemente per il tradimento concretizzato l’11 luglio del 2013.

Da capitano granata a protagonista nella Juve con quattro trofei alzati al cielo (due scudetti, una coppa Italia e una Supercoppa Italiana tra il 2013 e il 2015 è il bottino di Ogbonna in bianconero), ancora oggi il difensore nato a Cassino non è stato perdonato.

Alto tradimento Balza

Il trasferimento più clamoroso di tutti, però, resta quello di Balzaretti: vestì il granata fin da quando aveva sei anni, fu il simbolo del club fallito nel 2005, eppure scelse di tradire tutti con la Juve. Averlo fatto dopo la “morte” del Toro, poi, rappresentò una ferita enorme, che probabilmente non si rimarginerà mai.

Tanto che nel 2013, quando Balzaretti tornò sotto la Mole come avversario da giocatore della Roma, venne espulso e la curva granata esultò come un gol. Ogbonna e Balzaretti, però, non sono stati gli unici ad essere passati dal Toro alla Juve: andando indietro nel tempo si ricordano Fusi, Pessotto, Serena e Simoni