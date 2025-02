Moviola Atalanta Club Brugge, l'episodio chiave del match di Champions League - Calcio News 24

Moviola Atalanta Club Brugge, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la giornata della Champions League 2024/25

L’episodio arbitrale chiave del match tra Atalanta Club Brugge, valido per i Play Off della Champions League 2024/2025. Direttore di gara il Zwayer .

L’EPISODIO CHIAVE

86′ ROSSO PER TOLOI. Sfogo ai danni di De Cuyper e rosso per Toloi.

79′ Cartellino giallo per Djimsiti

55′ Cross di Zappacosta che trova Juan Cuadrado che viene però trattenuto platealmente in area. Controllo al VAR e per il direttore di gara è calcio di rigore e ammonizione di Tzolis.

35′ AMMONIZIONE Onyedika per fallo ai danni di Retegui. Cartellino giallo.

26′ RADDOPPIO DEL CLUB BRUGGE. Fallo su De Ketelaere non sanzionato ripartenza, conclusione di Tzolis, Carnesecchi para, ma Taibi mette in rete il raddoppio.

17′ GOAL ANNULLATO A RETEGUI. Cross di Cuadrado per Retegui che mette in rete, ma il goal viene annullato per fuorigioco.

10′ AMMONITO KOLASINC. Fallo di mano del difensore atalantino e cartellino giallo.