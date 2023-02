Moviola Atalanta-Lecce: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Atalanta-Lecce

L’episodio chiave della moviola del match tra Atalanta e Lecce, valido per la 23ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Piccinini.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

27′ MANCATO RIGORE ALL’ATALANTA: Blocco con il braccio ai danni di Maehle, ma per l’arbitro è normale fallo di gioco.

46′ GOAL ANNULLATO A LOOKMAN: Ademola viene servito in area di rigore e mette il pallone in rete, ma l’attaccante si trovava in netto fuorigioco.