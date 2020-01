MOVIOLA Atalanta Spal: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: moviola Atalanta Spal

L’episodio chiave della moviola del match tra Atalanta e Spal, valido per la 20ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro La Penna.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

In occasione del gol del vantaggio di Ilicic c’è stato un rapido controllo al VAR per verifica la posizione del numero 72 nerazzurro. Dai replay mostrati si vede come Ilicic parta in posizione regolare al momento dell’assist di Zapata.