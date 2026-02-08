Moviola Bologna Parma: Collu agli straordinari, VAR decisivo sul rosso a Pobega e il gol annullato. Gli episodi dubbi del match

Moviola Bologna Parma: gli episodi dubbi del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 2025/26

Non è stata una domenica di tutto riposo per l’arbitro Giuseppe Collu e per la squadra arbitrale impegnata allo Stadio Renato Dall’Ara. La sfida tra Bologna e Parma, terminata 0-1, è stata segnata da almeno tre episodi cruciali che hanno richiesto freddezza e l’ausilio indispensabile della tecnologia.

La svolta: Pobega, dal giallo al rosso

L’episodio che cambia volto al match arriva dopo appena 18 minuti. Tommaso Pobega entra in ritardo e in maniera scomposta su Keita. In presa diretta, l’arbitro Collu valuta l’intervento da ammonizione, estraendo il cartellino giallo. Tuttavia, il VAR richiama immediatamente l’attenzione del direttore di gara. L’On Field Review è impietosa: le immagini mostrano un grave fallo di gioco, con un punto di contatto alto e pericoloso per l’incolumità dell’avversario. Collu torna sui suoi passi e al 22′ estrae il rosso diretto. Decisione ineccepibile: il Bologna resta in dieci per oltre un’ora.

Il gol annullato al Parma

Nella ripresa, il vantaggio fortuito dei ducali (autogol di Santiago Castro). Al 74′ la palla entra in rete, ma l’esultanza viene strozzata in gola. Il VAR interviene nuovamente per segnalare una posizione di fuorigioco in fase di impostazione dell’azione. La tecnologia corregge la svista dell’assistente: gol annullato e risultato che resta in parità.

Ristabilita la parità numerica

Il finale di gara vede un altro provvedimento disciplinare pesante. Al 79′, Mariano Troilo commette un’ingenuità fermando fallosamente una ripartenza avversaria. Già ammonito al 61′ per un precedente intervento scorretto, scatta automatico il secondo giallo e la conseguente espulsione. Una gestione dei cartellini corretta da parte di Collu, che non ha esitato a punire la somma di falli, lasciando le squadre in 10 contro 10 per gli ultimi minuti di fuoco. In sintesi, una direzione sufficiente grazie al supporto fondamentale del monitor. Nel finale regolare il gol di Ordonez.