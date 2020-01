L’episodio chiave del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/20: moviola Brescia Lazio

L’episodio chiave della moviola del match tra Brescia e Lazio, valido per la 18ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Manganiello.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al minuto 39 Cistana stende Caicedo involato a rete. Per l’arbitro pochi dubbi, è calcio di rigore per la Lazio. Poco dopo il direttore di gara estrae anche il cartellino rosso per il calciatore delle Rondinelle.