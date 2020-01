MOVIOLA Brescia Milan: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/20: moviola Brescia Milan

L’episodio chiave della moviola del match tra Brescia e Milan, valido per la 21ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Valeri.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Dopo due minuti dal fischio d’inizio, ci sono stati grandi proteste da parte dei giocatori del Milan per un tocco di braccio di Bisoli sul tiro di Ibrahimovic in area di rigore. Valeri non fischia il rigore e il VAR conferma questa decisione. Dai replay mostrati si evince come il braccio del giocatore bresciano sia attaccato al corpo.