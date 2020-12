Moviola CSKA Sofia Roma: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 6ª giornata del gruppo A dell’Europa League 2020/21: moviola CSKA Sofia Roma

L’episodio chiave della moviola del match tra CSKA Sofia e Roma, valido per la 6ª giornata del gruppo A dell’Europa League 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro bosniaco Peljto.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

84′ Punizione dal limite non concessa alla Roma – Carles Perez viene fermato da dietro, ma per l’arbitro non sussistono gli estremi per il fallo: sarebbe stata un’occasione favorevole ai giallorossi per riaprire la partita.