MOVIOLA Fiorentina Brescia: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2019/20: moviola Fiorentina Brescia

L’episodio chiave della moviola del match tra Fiorentina e Brescia, valido per la 27ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro La Penna.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 15′ l’arbitro La Penna fischia un calcio di rigore per il Brescia. Donnarumma crossa per l’inserimento di Dessena che al momento del tocco sotto porta viene abbattuto da Caceres. Rigore ineccepibile e ammonizione per il calciatore uruguaiano.