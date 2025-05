Moviola Inter Barcellona, l’episodio chiave del match

Moviola Inter Barcellona, l’episodio arbitrale chiave del match valido per l’andata della semifinale di Champions League

L’episodio chiave della moviola del match Inter Barcellona , valevole per il ritorno della semifinale di Champions League, dopo il 3-3 dell’andata. Dirige la sfida l’arbitro Szymon Marciniak.

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Al 3′ Flick protesta per un intervento di Dimarco su Yamal, sanzionato col fallo e niente più: Marciniak va a parlare col tecnico tedesco. Sull’1-0 Pedri chiede mani di Acerbi in caduta in area, il check Var considera il tutto palla inattesa. Il primo giallo lo prende Calhanoglu per intervento al lmite dell’area di rigore su Dani Olmo. Al 42′ in area Cubarsì prende il pallone in tackle su Lautaro rischiando molto, San Siro fischia, Marciniak va al Var e accorda il rigore, si vede che lo spagnolo prende il piede dell’argentino. Dopo il 2-0 Acerbi litiga con Inigo Martinez, i motivi non sono chiari, check Var, nessuna sanzione.

SECONDO TEMPO

Al 4′ della ripresa Yamal controlla palla in area, Bastoni si appoggia e lo fa cadere ma c’è poco, il Barcellona è nervoso con Marciniak per un fallo di Bisseck su Raphinha dimenticato dall’arbitro. Ne fa le spese Inigo Martinez, ammonito per fallo su Thuram. Netto il fuorigoco di Acerbi sulla sua deviazione alle spalle di Szczesny. A metà ripresa passaggio all’indietro di Calhanoglu, Mkhitaryan atterra Yamal, Marciniak decreta il rigore: il primo tocco sembra fuori, il secondo è dentro, il Var decreta che è punizione. Check sul gol del sorpasso di Raphinha, Eric Garcia è sul palo dove arriva il pallone ma non inferisce sulla traiettoria. Proteste del Barcellona sul 3-3 di Acerbi (ammonito per l’esultanza), tutto regolare.

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

Blocco di Carlos Augusto su Yamal, ammonizione scontata. Tre i minuti di recupero per il malore di Frattesi dopo il suo gol. Intervento scomposto di Araujo su Thuram, Marciniak gli risparmia il giallo. All’ultimo secondo l’arbitro fischia e non vede lo sviluppo offensivo favorevole dell’Inter.

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

Su un tiro pericoloso di Frattesi non visto il fuorigioco di Thuram e l’arbitro concede il corner. Giallo per Bastoni che va a cinturare Yamal.