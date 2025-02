Moviola Inter-Fiorentina, l’episodio chiave del match

Moviola Inter-Fiorentina, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025

L’episodio chiave della moviola del match Inter-Fiorentina, valido per la 24ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro La Penna.

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Le prime proteste le fa Inzaghi, alquanto nervoso sin dai primi minuti, se la prende con i giocatori viola rei di perdere tempo dalle battute iniziali del match. La Fiorentina contesta molto il corner che porta al gol dell’1-0 ed ha ragione, la palla ha oltrepassato di almeno 20 cm. sulla battuta di Bastoni. La tensione tra le panchine porta a un giallo a entrambi gli allenatori, piuttosto polemici tra di loro. Al 36′ ammonizione per Mkhitaryan che sbraccia sulla pressione di Mandragora. Due minuti dopo pestone di Richardson su Calhanoglu, anche lui entra nella lista dei gialli. Su un colpo di testa di Gosens la palla va a finire sul braccio di Darmian: la distanza è minima, La Penna aspetta il check del Var e va a vederlo: è rigore. Molta tensione prima dell’intervallo per un intervento di Mkhitaryan su Mandragora: vengono ammoniti Parisi e Calhanoglu tra i vari litiganti. Visibile il vaffa di Barella all’indirizzo dell’arbitro alla chiusura del primo tempo.

SECONDO TEMPO

Il primo sanzionato è Kean: sbaglia un controllo e va a contatto con Zielinski: diffidato, salterà la gara col Como. Ammonito anche un interista: è Zalewski nettamente in ritardo su Dodò. Terzo cartellino della ripresa per Barella che ferma uno spunto di Kean in velocità. Nel finale un fallo di Zalewski su Zaniolo viene molto contestato dall’Inter. Quando Barella subisce un’irregolarità e si legge perfettamente la sua richiesta di giallo per l’avversario. Al 90′ un colpo di spalla di Zielinski sul quale Dodò ha una timida protesta. Si chiude una gara molto tesa, con 31 falli complessivi e 7 ammonizioni.