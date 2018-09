Moviola Inter-Fiorentina e Var: gli episodi arbitrali dell’anticipo

Moviola Inter-Fiorentina e Var: l’analisi degli episodi arbitrali della sfida in programma a San Siro come anticipo della 6aª giornata di Serie A 2018/2019

Moviola Inter-Fiorentina e Var, l’analisi degli episodi arbitrali della sfida di San Siro valevole come anticipo della giornata numero 6 del campionato di Serie A 2018/2019. E’ tutto pronto al Giuseppe Meazza di Milano per l’inizio del primo turno infrasettimanale della stagione. Tre giorni ricchi di calcio e di partite, che si concluderà con il posticipo di giovedì sera tra il Milan e l’Empoli. Questa sera, intanto, la formazione di Spalletti ha bisogno dei tre punti per risalire nuovamente la classifica e dare continuità agli ultimi risultati, tra cui le vittorie allo scadere contro Tottenham in Champions League e Sampdoria in Serie A.

Di seguito l’analisi degli episodi arbitrali dubbi e dell’utilizzo del Var durante l’anticipo di Serie A tra Inter-Fiorentina. Per il big match di questa sera a San Siro è stato designato l’arbitro Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo. Gli assistenti di linea per la sfida saranno Longo e Del Giovane, mentre Marinelli farà da quarto uomo. In cabina di regia, rispettivamente Var e Avar, ci sarà l’arbitro Irrati con l’ausilio di Vivenzi.