Moviola Inter Genoa, ecco la valutazione per l’arbitro Piccinini secondo il quotidiano sportivo

Moviola Inter Genoa, ecco il voto per l’arbitro Piccinini che ha diretto la gara di San Siro, secondo il quotidiano sportivo

L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport ha analizzato e valutato l’operato in campo dell’arbitro Piccinini di ieri sera nella sfida tra Inter e Genoa. Ecco la moviola e il voto:

MOVIOLA INTER GENOA– «Al 9’ p.t, Dumfries sulla destra tenta di incunearsi in area ed entra in collisione con Bani: Piccinini lascia giocare, il contatto è fortuito e comunque fuori area, il che esclude il Var Serra da qualsiasi intervento. Al 5’ s.t., manca un giallo a Mkhitaryan per un fallo su Miretti in ripartenza, classica situazione di interruzione di una potenziale azione d’attacco. L’armeno, diffidato, avrebbe saltato la supersfida contro il Napoli. Solo un minuto più tardi, rischia l’ammonizione anche Masini che in tackle colpisce con i tacchetti Lautaro. Al 95’ gol di Ekuban annullato per fallo sul portiere».

PICCININI 5,5 – «Partita non complicata che lascia un po’ a desiderare sulla gestione delle ammonizioni».