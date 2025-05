Moviola Inter Lazio e Parma Napoli: le decisioni più controverse a San Siro e al Tardini

Moviola Inter Lazio e Parma Napoli: tutti gli episodi chiave che hanno deciso la volata Scudetto di partenopei e nerazzurri

Nella penultima giornata di Serie A, Inter e Lazio si sono affrontate in un match carico di tensione e polemiche arbitrali, con la corsa Scudetto ancora apertissima e che passa dalla moviola. L’episodio chiave arriva all’88’: la Lazio reclama un rigore per un tocco di mano di Bisseck. L’arbitro Chiffi inizialmente lascia correre, ma viene poi richiamato al monitor dal VAR: il contatto con il gomito largo viene considerato falloso e il penalty viene concesso ai biancocelesti. Al 79’, invece, l’Inter era tornata in vantaggio con un colpo di testa di Dumfries, nato da un corner: proteste veementi della Lazio per una spinta sospetta di Thuram su Marusic, ma l’arbitro non ravvisa irregolarità e il VAR non interviene, trattandosi di una valutazione soggettiva. Un altro episodio degno di nota è al 23’, quando Bisseck cade in area dopo un contatto con Rovella: lieve spinta, giudicata non sufficiente per un calcio di rigore dopo un rapido check al VAR. Una partita quindi costellata da decisioni complesse, che inevitabilmente hanno alimentato discussioni e polemiche, anche in virtù dell’altissima posta in palio.

Situazione simile e altrettanto tesa a Parma, dove il Napoli ha pareggiato in una gara in cui l’arbitro Doveri è stato costantemente al centro dell’attenzione. Al 16’, un fallo apparso evidente di Leoni su Lukaku non viene fischiato, scatenando le proteste furiose di Conte, poi ammonito. Due minuti dopo, un tocco di braccio di Balogh su cross di Politano viene ritenuto involontario dal VAR, niente rigore. Ma l’episodio più discusso arriva al 96’: Neres guadagna un rigore dopo uno scontro con Lovik, ma il VAR annulla tutto per un fallo precedente di Simeone su Circati. Una decisione che fa infuriare il Napoli e che lascia il campionato apertissimo: servirà l’ultima giornata per decretare il campione d’Italia.