Moviola Juventus-Bologna e Var, Calabresi su Matuidi: niente rigore

Moviola Juventus-Bologna e Var: l’analisi degli episodi arbitrali dubbi nel match della 6aª giornata di Serie A in diretta

L’analisi degli episodi dubbi e la moviola Juventus-Bologna per la giornata numero 6 del campionato di Serie A. I bianconeri di Massimiliano Allegri vogliono ingranare la sesta vittoria consecutiva su altrettante gare disputate. Sarà uno snodo fondamentale di inizio stagione in virtù della sfida che attende la Juve sabato prossimo contro il Napoli di Carlo Ancelotti. Dopo la vittoria in trasferta contro il Frosinone, i bianconeri di Cristiano Ronaldo vogliono un’altra vittoria in casa e proseguire la marcia solitaria in vetta alla classifica.

Il match di questa sera sarà diretto dall’arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Con lui gli assistenti Bindoni e De Meo, mentre il quarto uomo sarà Baroni. Il VAR, invece, sarà curato da Guida, assistito da Di Vuolo. Il precedente di Mariani con la Juventus dello scorso anno è stata la partita contro l’Atalanta allo Juventus Stadium rinviata per neve. Calcio d’inizio alle ore 21, qui di seguito troverete in aggiornamento l’analisi degli episodi arbitrali dubbi e dell’utilizzo del Var durante la partita di questa sera tra la Juventus ed il Bologna in diretta sulla piattaforma Dazn.

Primo episodio dubbio con le proteste dello Juventus Stadium dopo appena 4 minuti di gioco. Secondo l’arbitro Mariani l’intervento di Calabresi su Matuidi in area non è fallo da rigore. I replay, però, evidenziano il tocco dell’ex Roma sul centrocampista francese, ma il Var non interviene e la partita prosegue sullo 0-0.