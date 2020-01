L’episodio chiave del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: moviola Lecce Inter

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 20′ Donati entra durissimo sulla caviglia di Barella. Giacomelli estrae il giallo poi va a rivederlo al VAR per constatare se ci sono gli estremi per il rosso. Dopo l’On Field Review il direttore di gara conferma l’ammonizione per Donati.

A fine primo tempo Sensi colpisce di braccio la palla su un colpo di testa di Babacar. Giacomelli indica immediatamente il dischetto ma dopo l’On Field Review il direttore di gara revoca il penalty ai pugliesi.