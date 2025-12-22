Supercoppa Italiana
Moviola Napoli Bologna, l’episodio chiave della finale di Supercoppa Italiana
Moviola Napoli Bologna, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la finale di Supercoppa Italiana 2025/26
L’episodio chiave della moviola del match Napoli Bologna, valido per la finale di Supercoppa Italiana 2025/26. Dirige l’arbitro Colombo.
LA MOVIOLA LIVE
PRIMO TEMPO
Al 5′ Cambiaghi giù in area, l’arbitro è vicino all’azione e non ravvisa scorrettezza nella lieva trattenuta di Rrahmani. Al 23′ netto il fallo di Cambiaghi su Politano che in fase di recupero lo anticipa nettamente, nessun cartellino da parte di Colombo che sta gestendo una gara vivace ma corretta. Poco dopo ammonito Conte, molto nervoso per un fischio ai danni di Hojlund che il tecnico non approva assolutamente.