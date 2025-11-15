Supercoppa Italiana 2025/2026: format, calendario, risultati

Niente più finale unica, dal 2024 il trofeo è assegnato con lo schema della “final four”: Supercoppa italiana 2025/2026

La Supercoppa Italiana, denominata per ragioni di sponsorizzazione EA Sports FC Supercup, ha cambiato ufficialmente format dall’edizione 2023/2024. Anche l’edizione 2025/2026 si giocherà con il nuovo formato della “Final four”. Supercoppa italiana 2025/2026: niente più finale unica fra la vincitrice dello Scudetto e la vincitrice della Coppa Italia della stagione precedente, ma si assisterà nuovamente ad un mini torneo fra 4 squadre.

Il nuovo format rappresenta comunque un esperimento, per cui è anche possibile che in futuro si ritorni alla vecchia formula.

IL NUOVO FORMAT

Il cambio di regolamento, dopo 35 anni (la prima edizione risale al 1988), è stato deciso dalla Lega di Serie A nel marzo 2023. Anche l’Italia ha deciso di adottare dunque dal 2023/2024 il modello spagnolo/tedesco: a contendersi la nuova Supercoppa Italiana sono ora le prime due classificate del campionato precedente più entrambe le finaliste dell’ultima Coppa nazionale.

Se una delle prime due del campionato si qualifica per la Supercoppa attraverso la Coppa Italia, spetta alla 3ª in classifica ad avere un posto nella Final Four.

SUPERCOPPA ITALIANA 2025/2026

La Supercoppa Italiana 2025/2026, la terza con il nuovo formato con lo schema della “Final Four”, si giocherà in Arabia Saudita dal 18 al 22 dicembre 2025. Sarà la 38ª edizione della competizione.

Squadre partecipanti

Le squadre partecipanti alla Supercoppa Italiana 2025/2026, come previsto dal nuovo format, sono quattro: il Napoli di Antonio Conte, campione d’Italia 2024/2025, il Bologna di Vincenzo Italiano, vincitore della Coppa Italia 2024/2025, l’Inter di Cristian Chivu, seconda classificata in campionato, e il Milan di Massimiliano Allegri, in quanto finalista della Coppa nazionale nella passata stagione.

Le due semifinali sono in programma giovedì 18 e venerdì 19 dicembre 2025, mentre la finalissima sarà disputata lunedì 22 dicembre 2025. Tutte le partite si svolgeranno all’Al-Awwal Park di Riad.

Il regolamento

Il regolamento della Supercoppa Italiana 2025/2026 prevede che durante la gara siano consentite un massimo di cinque sostituzioni per ciascuna squadra, utilizzando al massimo tre interruzioni (slot), oltre all’intervallo previsto tra i due tempi di gioco.

Laddove le due squadre effettuino una sostituzione nello stesso momento, questa verrà considerata un’interruzione della gara utilizzata per le sostituzioni da entrambe le squadre.

Ogni società dovrà indicare nella lista di gara da consegnare all’arbitro un massimo di 26 calciatori, dei quali 11 inizieranno la gara e i rimanenti saranno designati quali riserve. I numeri sulle maglie dei calciatori dovranno corrispondere a quelli indicati nelle liste consegnate all’arbitro.

Supercoppa italiana 2025/2026: in ciascuna gara se, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà in parità, non si disputeranno i tempi supplementari e l’arbitro provvederà a far battere i tiri di rigore.

È previsto l’utilizzo dei sistemi Goal Line Technology (GLT), Video Assistant Referees (VARs) e Semi-Automated Offside Technology (SAOT). Per quanto riguarda squalifiche e ammonizioni, il regolamento dispone che la sanzione della squalifica inflitta dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di campionato organizzate dalle Leghe professionistiche, non dovrà essere scontata nelle gare di Supercoppa, ma solo nella prima gara di campionato successiva alle stesse.

Le ammonizioni comminate, anche durante le gare di Supercoppa, avranno efficacia nelle successive gare di campionato. Eventuali squalifiche inflitte in relazione alle gare di Supercoppa, che non possano essere scontate, in tutto o in parte, nella medesima edizione nella quale sono state comminate, dovranno essere scontate, anche per il solo residuo, nelle successive gare di campionato, fermo restando che, alle stesse, si aggiungeranno quelle inflitte in campionato che non siano ancora state scontate prima dell’inizio della Supercoppa.

Recuperi di Serie A

Le quattro gare della 16ª giornata di Serie A che saranno rinviate per la Supercoppa italiana verranno recuperate nei giorni 14 e 15 gennaio 2026.

Questa la collocazione dei recuperi determinata dalla Lega di Serie A:

Mercoledì 14 gennaio, ore 18.30, NAPOLI-PARMA

Mercoledì 14 gennaio, ore 20.45, INTER-LECCE

Giovedì 15 gennaio, ore 18.30, VERONA-BOLOGNA

Giovedì 15 gennaio, ore 20.45, COMO-MILAN

Calendario Supercoppa Italiana 2025/2026

SEMIFINALI

Giovedì 18 dicembre 2025, ore 21.00, Riad, Al-Awwal Park, NAPOLI-MILAN (1)

Venerdì 19 dicembre 2025, ore 21.00, Riad, Al-Awwal Park, BOLOGNA-INTER (2)

FINALE

Lunedì 22 dicembre 2025, ore 21.00, Riad, Al-Awwal Park, VINCENTE 1-VINCENTE 2

Dove vedere la Supercoppa Italiana 2025/2026

I tre incontri della Supercoppa Italiana 2025/2026 saranno trasmessi in diretta televisiva in Italia sulle reti Mediaset e in streaming sulla piattaforma Infinity. Le gare potranno essere seguita anche in altri 180 territori nel mondo che hanno già acquisito i diritti audiovisivi della manifestazione.

SUPERCOPPA ITALIANA 2024/2025

La Supercoppa Italiana 2024/2025, la seconda con il nuovo formato della “Final Four”, si è disputata in Arabia Saudita dal 2 al 6 gennaio 2025 e ha visto il trionfo del Milan, che, guidato da Sergio Conceição dopo l’esonero di Paulo Fonseca, con una duplice rimonta ha prima superato in semifinale la Juventus di Thiago Motta e poi prevalso nel Derby con l’Inter di Simone Inzaghi, imponendosi 3-2 nel recupero.

Squadre partecipanti

Le squadre partecipanti alla Supercoppa Italiana 2024/2025, come previsto dal nuovo format, sono quattro: Inter e Milan, classificatesi ai primi 2 posti della scorsa Serie A, e le finaliste della Coppa Italia 2023/2024 Juventus (poi vincitrice) e Atalanta.

Le due semifinali della Supercoppa Italiana si sono disputate giovedì 2 e venerdì 3 gennaio 2025 a Riad, in Arabia Saudita, alla Kingdom Arena, avvenieristico impianto polivalente al coperto. Lo stadio può ospitare fino ad un massimo di 30 mila spettatori e dispone di tecnologie all’avanguardia per le riprese televisive e di strutture di alto livello ingegnieristico.

La finalissima era invece in programma nello stesso impianto il giorno dell’Epifania, lunedì 6 gennaio 2025.

Il regolamento

Il regolamento prevedeva che, in caso di risultato di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, non si disputassero i tempi supplementari, ma la qualificata alla finale fosse decisa attraverso la lotteria dei calci di rigore.

Novità regolamentari anche per cartellini e squalifiche. I giocatori delle squadre partecipanti alla Supercoppa Italiana 2024/2025 squalificati in campionato non avrebbero saltato la semifinale, ma scontato lo stop nel turno successivo di campionato

Ne consegue che soltanto un’espulsione in semifinale avrebbe potuto far saltare la finale di Supercoppa ad uno dei protagonisti.

Recuperi Serie A

Le quattro squadre impegnate nella Supercoppa Italiana 2024/2025 dovranno recuperare le partite della 19ª giornata, in programma nel weekend del 4-5 gennaio.

Le gare si giocheranno fra il 14 e il 15 gennaio

Calendario Supercoppa Italiana 2024/2025

SEMIFINALI

Giovedì 2 gennaio 2025, ore 20.00, Riad, Stadio dell’Università Re Sa’ud, INTER -ATALANTA 2-0 [49′, 61′ Dumfries] (1) [Canale 5]

-ATALANTA [49′, 61′ Dumfries] Venerdì 3 gennaio 2025, ore 20.00, Riad, Stadio dell’Università Re Sa’ud, JUVENTUS-MILAN 1-2 [21′ Yildiz (J), 71′ rig. Pulisic (M), 75′ aut. Gatti (M)] (2) [Canale 5]

FINALE

Lunedì 6 gennaio 2025, ore 20.00, Riad, Stadio dell’Università Re Sa’ud, INTER-MILAN 2-3 [45′ + 1 Lautaro Martínez (I), 47′ Taremi (I), 52′ T. Hernández (M), 80′ Pulisic (M), 90′ + 3 Abraham (M)] [Canale 5]

Dove si è vista

Tutte le partite della EA Sports FC Supercup sono state trasmesse in chiaro in diretta ed in esclusiva in Italia dalle reti Mediaset e in streaming sulla piattaforma Infinity. Le gare sono state inoltre trasmesse in altri 160 Paesi del Mondo che hanno acquistito i diritti televisivi della competizione.

SUPERCOPPA ITALIANA 2023/2024

La Supercoppa Italiana 2023/2024, la prima con il nuovo format della “Final four”, si è giocata in Arabia Saudita dal 18 al 22 gennaio 2024.

Squadre partecipanti

Le squadre partecipanti alla Supercoppa Italiana 2023/2024, come previsto dal nuovo format, sono quattro: il Napoli vincitrice dello Scudetto 2022/2023, l’Inter vincitrice della Coppa Italia 2022/2023, la Lazio, seconda classificata in Serie A, e la Fiorentina, finalista sconfitta della scorsa Coppa Italia.

Le due semifinali della Supercoppa Italiana 2023/2024 si sono disputate giovedì 18 e venerdì 19 gennaio 2024, mentre la finalissima è in programma lunedì 22 gennaio 2024. Tutte le gare si sono disputate allo Stadio Al-Awal Park di Riad, in Arabia Saudita. L’impianto può accogliere 25 mila spettatori e normalmente ospita le gare dell’Al-Nassr (la nuova squadra di Cristiano Ronaldo).

L’accordo siglato dalla Lega di A prevede l’assegnazione di quattro delle prossime sei edizioni della Supercoppa all’Arabia Saudita, che dunque ospiterà anche le edizioni nel 2024, 2025, 2028 e 2029. Ancora da stabilire, invece, le sedi delle edizioni del 2026 e 2027.

Calendario Supercoppa Italiana 2023/2024

SEMIFINALI

Giovedì 18 gennaio, ore 20.00, NAPOLI -FIORENTINA 3-0 [22′ G. Simeone, 84′, 86′ Zerbin] (A) [Italia 1]

-FIORENTINA [22′ G. Simeone, 84′, 86′ Zerbin] Venerdì 19 gennaio, ore 20.00, INTER-LAZIO [17′ M. Thuram, 50′ rig. Calhanoglu, 87′ Frattesi] (B) [Canale 5]

FINALE

Lunedì 22 gennaio, ore 20.00, NAPOLI-INTER 0-1 [90′ + 1 Lautaro Martínez] [Canale 5]

L’Inter, battendo 0-1 il Napoli in finale, si è aggiudicata l’8ª Supercoppa italiana della sua storia, portandosi a -1 dalla Juventus nell’albo d’oro.

Dove vederla

La Supercoppa Italia 2023/2024 è stata trasmessa in diretta tv da Mediaset e in streaming sulla piattaforma Infinity.