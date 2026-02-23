Moviola Milan Parma, pioggia di insufficienze dai giornali per Piccinini: dubbi sul gol di Troilo, manca un rigore ai rossoneri?

Moviola Milan Parma, pioggia di insufficienze dai giornali per Piccinini: dubbi sul gol di Troilo e non solo. Il giudizio dei quotidiani sull’arbitro

La direzione dell’arbitro Marco Piccinini nella sfida tra Milan e Parma ha scatenato accese discussioni. I principali quotidiani sportivi italiani hanno bocciato l’operato del fischietto, assegnando voti ampiamente insufficienti a causa di decisioni controverse che hanno inciso pesantemente sul match.

La Gazzetta dello Sport valuta la prestazione con un severo 5 in pagella, evidenziando i forti dubbi legati al gol prima annullato e clamorosamente convalidato. L’uscita spericolata di Corvi su Loftus Cheek fa discutere, mentre viene giudicata corretta la scelta sui contatti tra Saelemaekers e Keita. Sulla rete decisiva, l’intervento del Var ha influenzato negativamente l’arbitro: il blocco di Valenti su Mike Maignan viene considerato ostacolo netto, così come il salto di Troilo appoggiato vistosamente su Bartesaghi.

Il Corriere dello Sport è ancora più duro, punendo la direzione con un 4,5. La testata romana sottolinea come la gara sia stata rovinata dai fischi sbagliati che hanno generato solo caos in campo. Sull’uscita del portiere contro il centrocampista inglese, il giornale ritiene ci fosse più rigore che no. Riguardo al gol convalidato, la posizione di Valenti crea chiara ostruzione, ma l’azione più fallosa sembra quella di Troilo che travolge il difensore rossonero ricadendo dal salto.

Infine, Tuttosport assegna un 5,5, concentrando le critiche sulla tecnologia. La coppia Var Campione e Pairetto ha richiamato il direttore per fargli cambiare idea sul gol emiliano. Tuttavia, le controverse dinamiche su Valenti e Troilo vengono etichettate dal quotidiano come situazioni da campo e non come chiari errori da revisione. Resta intatto per loro il forte dubbio sul duro colpo rifilato all’ex giocatore del Chelsea all’interno dell’area.