Milan furioso, il club ora alza la voce dopo gli episodi arbitrali del match col Parma: la reazione al gol convalidato a Troilo

Milan furioso, il club ora alza la voce dopo gli episodi arbitrali nel match col Parma: la reazione al gol convalidato a Troilo. Cos’è successo

Il Milan non nasconde la profonda insoddisfazione per l’ennesimo e discusso episodio arbitrale che ha gravemente penalizzato la squadra di Massimiliano Allegri. Come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, il gol convalidato a Troilo, decisivo per la bruciante sconfitta contro il Parma, ha scatenato la reazione della dirigenza. Una chiamata all’Aia non ha prodotto gli effetti sperati, aumentando a dismisura la frustrazione di tutto l’ambiente rossonero.

Il rigore negato a Loftus Cheek

L’episodio giudicato più clamoroso riguarda l’evidente rigore non concesso da Marco Piccinini per una pericolosa uscita di Corvi. Il portiere ha colpito in pieno Loftus Cheek, servito in area da Alexis Saelemaekers. Il direttore di gara ha valutato lo scontro come un normale contatto di gioco. L’inglese ha avuto la peggio, costretto all’immediata sostituzione e a una prossima operazione. I giocatori del Diavolo hanno protestato a lungo, convinti che il penalty avrebbe certamente cambiato la partita.

I dubbi sul gol decisivo emiliano

I legittimi dubbi milanisti si concentrano anche sull’azione della rete avversaria. Mike Maignan, attento estremo difensore, è stato disturbato da un blocco irregolare di Valenti. Inizialmente l’arbitro aveva fischiato il fallo, ma il sorprendente intervento del Var lo ha spinto a cambiare idea, inducendolo in palese errore secondo la società. A questo si aggiunge la netta spinta del marcatore sulle spalle di Davide Bartesaghi.

La corsa scudetto e il ritardo

La dirigenza ricorda i recenti torti subiti col Como e la rete annullata a Christian Pulisic contro il Sassuolo. La netta sensazione è che la corsa al titolo sia stata alterata. Con fischi equi, il club lombardo si troverebbe a 5 lunghezze di distanza dall’Inter capolista. Attualmente, invece, il divario dal Biscione ammonta a ben 10 punti. Resta comunque saldo l’importante margine sulla Juventus per centrare la sicura qualificazione alla prossima Champions League.