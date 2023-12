Moviola Napoli-Inter: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2023/24: moviola Napoli-Inter

L’episodio chiave della moviola del match tra Napoli ed Inter, valido per la 14ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Massa.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

11′ – Scambio Thuram-Lautaro, con l’argentino che serve il francese. Conclusione in rete, ma c’è la bandierina che si alza. Il VAR conferma la chiamata del guardalinee

45′ – Prosteste dei calciatori del Napoli per un fallo a inizio azione tra Lautaro e Lobotka in occasione del gol dei nerazzurri, ma l’arbitro conferma il gol.

57′ – Sommer mette in angolo sul diagonale di Kvara. In seguito le proteste del Napoli per il contatto tra Osimhen e Acerbi, con i partenopei che chiedono il rigore.