Moviola Napoli Milan, Zufferli bocciato: gli errori commessi dal direttore di gara nella semifinale di Supercoppa

Moviola Napoli Milan, Zufferli non ha diretto bene la partita di Riad. Ecco i voti dei quotidiani italiani all’arbitro di Udine

La semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan a Riad ha lasciato il segno non solo per il risultato sul campo, ma anche per le numerose polemiche legate all’arbitraggio. La moviola di Napoli Milan è diventata subito il tema dominante, con il fischietto Luca Zufferli della sezione di Udine al centro delle critiche per la gestione di alcuni episodi chiave. La Gazzetta dello Sport gli ha assegnato un voto di 5, definendo la sua prestazione “ondivaga” e poco incisiva nei momenti decisivi, mentre il Corriere dello Sport ha addirittura dato 4,5, sottolineando un metro di giudizio incoerente.

Il caso più discusso riguarda l’episodio al 55′, quando Mike Maignan, dopo aver respinto un tiro di Rrahmani, ha colpito Matteo Politano con una manata al volto. La moviola di Napoli Milan mostra chiaramente il gesto, che a molti è apparso come un fallo di reazione netto. Tuttavia, dopo l’intervento del VAR, gli arbitri hanno deciso di non estrarre il cartellino rosso: secondo la Rosea, “il gesto è stato compiuto nel tentativo di liberarsi e non per colpire intenzionalmente”. Nonostante ciò, molti esperti ritengono che Maignan avrebbe dovuto essere espulso, lasciando il Milan in dieci e cambiando potenzialmente l’andamento della partita.

Le polemiche non si sono fermate qui. Zufferli è stato criticato anche per la gestione dei falli, soprattutto quelli commessi da Adrien Rabiot. Nei primi minuti, il centrocampista francese ha commesso un intervento su Politano senza ricevere alcuna ammonizione. Solo al 37′ è stato sanzionato per un fallo su Di Lorenzo, provocando le proteste della panchina del Napoli e l’ira di Antonio Conte. La moviola di Napoli Milan evidenzia come alcune decisioni siano state contraddittorie e abbiano influito sulla percezione di equità della direzione di gara.

In generale, l’arbitraggio di Zufferli è stato definito troppo permissivo in avvio e solo parzialmente corretto grazie all’intervento del VAR, che ha evitato decisioni più clamorose. Nonostante il Napoli sia rimasto in partita con tutti i giocatori, la discussione sulla moviola di Napoli Milan resta centrale tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando un dibattito sulla coerenza dei criteri applicati in situazioni simili.

In definitiva, oltre al successo del Napoli per 2-0, la semifinale di Supercoppa sarà ricordata per le polemiche arbitrali, con la moviola di Napoli Milan che continuerà a far discutere nelle prossime settimane, soprattutto per il confronto con episodi simili avvenuti in altre partite recenti. La partita ha messo in luce come la tecnologia VAR, pur utile, non possa eliminare completamente le discussioni sulle interpretazioni soggettive degli episodi più delicati.