Moviola Napoli-Parma e Var, gli episodi della 6ª giornata

Moviola Napoli-Parma e Var: l’analisi degli episodi arbitrali dubbi nel match della 6aª giornata di Serie A in diretta

Moviola Napoli-Parma e Var, l’analisi dei casi dubbi nel match in programma allo Stadio San Paolo di Napoli alle ore 21 e valevole per la giornata numero 6 del campionato italiano di Serie A 2018/2019. I partenopei allenati da Carlo Ancelotti hanno bisogno dei tre punti nel match odierno giocato in turno infrasettimanale per iniziare al meglio la settimana che condurrà al big match di Torino. Sabato pomeriggio, infatti, il Napoli sarà atteso allo Juventus Stadium per la sfida contro la squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Occhi puntati, però, sulla sfida del San Paolo visto che con il Parma ci sono in palio tre punti pesanti per la classifica e blindare ulteriormente il secondo posto. Da non sottovalutare il momento di forma vissuto dal Parma di D’Aversa, reduce da due vittorie consecutive prima a San Siro contro l’Inter e poi al Tardini col Cagliari. L’arbitro di Napoli-Parma sarà Doveri, coadiuvato dai guardalinee Mondin e Prenn. Il quarto uomo sarà Abisso, mentre al Var ci sarà Calvarese assistito da Passeri. Di seguito potrete trovare in diretta live l’analisi degli episodi dubbi di Napoli-Parma.