Moviola Parma Torino: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Parma Torino

L’episodio chiave della moviola del match tra Parma e Torino, valido per la 15ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Doveri



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Un solo episodio di rilievo al Tardini; al 45′, Belotti protegge palla all’interno dell’area sulla pressione di tre difensori del Parma, uno dei quali, Kucka, trattiene vistosamente il capitano granata che stramazza a terra; per Doveri è fallo in attacco e, rivedendo il replay, probabilmente è proprio Belotti il primo a strattonare. Da segnalare inoltre che il pallone in area arriva a seguito di un intervento falloso di Rodriguez sulla fascia.