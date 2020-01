L’episodio chiave del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/20: moviola Parma Udinese

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al minuto 23 Okaka reclama per un fallo di mano in area di Gagliolo. L’arbitro non concede il calcio di rigore, poiché valuta l’arto attaccato al corpo.