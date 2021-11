Moviola Roma Bodo/Glimt: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 4ª giornata del gruppo C della Conference League 2021/22: moviola Roma Bodo/Glimt

L’episodio chiave della moviola del match tra Roma e Bodo/Glimt, valido per la 4ª giornata del gruppo C della Conference League 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Papapetrou.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

48′ Moe intercetta goffamente con il braccio un cross di Abraham a cercare El Shaarawy. Il direttore di gara non se ne accorge e in Conference League non c’è il VAR…

70′ Altra mano molto sospetta in area norvegese: questa volta è Konradsen a intercettare un calcio d’angolo senza che il direttore di gara ravvisi l’irregolarità