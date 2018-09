Moviola Roma-Frosinone e Var: gli episodi della 6aª giornata

Moviola Roma-Frosinone e Var: l’analisi degli episodi arbitrali dubbi nel match della 6aª giornata di Serie A in diretta

Moviola Roma-Frosinone e Var, in diretta live l’analisi degli episodi arbitrali dubbi e dell’utilizzo del Var nel match che è valevole per la giornata numero 6 del campionato italiano di Serie A 2018/2019. Non è assolutamente un momento facile per la Roma, anzi. Nonostante solo pochi mesi fa i giallorossi si trovavano nel doppio incontro con il Liverpool a giocarsi un posto nella finale di Champions League, le cose oggi sono molto diverse. A partire dalla situazione relativa al tecnico Eusebio Di Francesco, la cui posizione in panchina è piuttosto traballante dopo gli ultimi risultati negativi.

La Roma è ferma a quota 5 punti in classifica, mentre il Frosinone ha trovato solamente un pareggio a fronte di quattro sconfitte nelle rimanenti gare disputate sino ad oggi. Sarà l’arbitro Di Bello a dirigere la sfida dello Stadio Olimpico tra Roma e Frosinone. Gli assistenti di linea saranno invece Posado e Galetto, mentre Piscopo farà da quarto uomo. Al Var, invece, ci sarà Tanti assistito da Liberti. Di seguito troverete in aggiornamenti i principali episodi da moviola del derby laziale tra Roma e Frosinone.