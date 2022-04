Moviola Sampdoria Genoa: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Sampdoria Genoa

L’episodio chiave della moviola del match tra Sampdoria e Genoa, valido per la 35ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Maresca.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

2′ Fallo su Sensi – Bani travolge Sensi in area, per Maresca non ci sono gli estremi per un calcio di rigore in quanto il rossoblù tocca anche il pallone.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A