Risultati classifica Serie A LIVE: il programma della 35^ giornata

Risultati classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della trentacinquesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla trentacinquesima giornata di Serie A che si svolgerà tra sabato 30 aprile e lunedì 2 maggio: i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Quart’ultimo turno di campionato che si apre nel pomeriggio di sabato con sfide delicatissime in quota salvezza per il Cagliari e per le genovesi, impegnate in un derby della Lanterna da brividi. La lotta Scudetto si infiammerà invece di domenica con il Milan che ospita la Fiorentina e l’Inter impegnata in Friuli contro l’Udinese. In chiave Europa invece, jolly casalinghi per la Roma e per l’Atalanta che chiuderà la giornata nel posticipo del lunedì contro l’arrembante Salernitana.

Sabato 30 aprile

Cagliari-Verona ore 15

Napoli-Sassuolo ore 15

Sampdoria-Genoa ore 18

Spezia-Lazio ore 20.45

Domenica 1 maggio

Juventus-Venezia ore 12.30

Empoli-Torino ore 15

Milan-Fiorentina ore 15

Udinese-Inter ore 18

Roma-Bologna ore 20.45

Lunedì 2 maggio

Atalanta-Salernitana ore 20.45

CLASSIFICA

Milan 74

Inter* 72

Napoli 67

Juventus 66

Roma 58

Fiorentina* 56

Lazio 56

Atalanta* 54

Hellas Verona 49

Sassuolo 46

Torino* 43

Udinese* 40

Bologna* 39

Empoli 37

Spezia 33

Sampdoria 30

Cagliari 28

Salernitana* 25

Genoa 25

Venezia* 22

