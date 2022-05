Allo stadio Olimpico, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Roma e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Olimpico, Roma e Bologna si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2021/22.

Sintesi Roma Bologna 0-0 MOVIOLA

1′ Si parte all’Olimpico

2′ Subito episodio dubbio in area felsinea: Zaniolo sfonda a destra e mette in mezzo, sulla palla smorzata Medel mette corpo e braccio in caduta. Per arbitro e VAR non c’è fallo

12′ Incrocio di gambe sospetto tra Hickey e Maitland-Niles nei pressi dell’area bolognese, ma ancora una volta non c’è nulla per Fabbri

17′ Bologna molto pericoloso, Rui Patricio incerto nell’uscita ma riesce comunque a frenare Arnautovic a tu per tu

22′ Ancora l’austriaco al tiro, conclusione però troppo semplice per Rui Patricio

24′ Ci prova Carles Perez da fuori, attento Skorupski

28′ OCCASIONE ROMA – Maitland Niles pesca Zaniolo sul secondo palo: controllo e sinistro violento, reattivo il portiere polacco

Roma Bologna 0-0: risultato e tabellino

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibañez; Maitland-Niles, Veretout, Cristante, Felix; Carles Perez; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Fuzato, Abraham, Bove, Darboe, Karsdorp, Pellegrini, Shomurodov, Smalling, Spinazzola, Vina, Volpato, Zalewski.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; Kasius, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautović. Allenatore: De Leo. A disposizione: Bardi, Aebischer, Barrow, Binks, De Silvestri, Mbaye, Sansone, Santander, Svanberg, Theate, Vignato, Viola.

ARBITRO: Michael Fabbri

