Moviola Roma Bologna: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Roma Bologna

L’episodio chiave della moviola del match tra Roma e Bologna, valido per la 35ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Fabbri.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

2′ Subito episodio dubbio in area felsinea: Zaniolo sfonda a destra e mette in mezzo, sulla palla smorzata Medel mette corpo e braccio in caduta. Per arbitro e VAR non c’è fallo

