Moviola Sampdoria Torino: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Sampdoria Torino

L’episodio chiave della moviola del match tra Sampdoria e Torino, valido per la 28ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Orsato



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

25′ Gol di Candreva – Discesa sulla sinistra di Augello, passaggio in orizzontale per Gabbiadini che smista subito il pallone sulla destra per Candreva, bravo a battere Sirigu con un diagonale chirurgico. Orsato attende l’ok da parte del VAR e convalida la rete: non c’è fuorigioco di Candreva sul tocco di Gabbiadini.