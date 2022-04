Moviola Sassuolo Juventus: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 34ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Sassuolo Juventus

L’episodio chiave della moviola del match tra Sassuolo e Juventus, valido per la 34ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Maresca.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

45′ Gol Dybala – Gran sinistro dell’argentino dall’interno dell’area che non lascia scampo a Consigli. Proteste però dei neroverdi per il modo in cui Morata ha sottratto il pallone a Kyriakopoulos a inizio azione.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A