Risultati classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della trentaquattresima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla trentaquattresima giornata di Serie A che si svolgerà tra sabato 23 e lunedì 25 aprile: i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Quindicesima giornata del girone di ritorno che si apre nel pomeriggio di sabato con, in particolare, un Venezia–Atalanta molto importante per salvezza e zona Europa. Ma il big match arriva alle 18 con il ritorno di Mou a San Siro contro la “sua” Inter, primo round di una lotta Scudetto che domenica sera vedrà il Milan all’Olimpico contro Sarri. In precedenza, il Napoli impegnato a Empoli ma la sfida più delicata è Genoa–Cagliari, decisivo in quota retrocessione. A chiudere la giornata, posticipo del lunedì tra Sassuolo e Juve.

Sabato 23 aprile

Torino-Spezia h. 15

Venezia-Atalanta h. 15

Inter-Roma h. 18

Verona-Sampdoria h. 20.45

Domenica 24 aprile

Salernitana-Fiorentina h. 12.30

Bologna-Udinese h. 15

Empoli-Napoli h. 15

Genoa-Cagliari h. 18

Lazio-Milan h. 20.45

Lunedì 25 aprile

Sassuolo-Juventus h. 20.45

CLASSIFICA

Milan 71

Inter* 69

Napoli 67

Juventus 63

Roma 59

Fiorentina* 56

Lazio 56

Atalanta* 51

Hellas Verona 47

Sassuolo 46

Torino* 40

Udinese* 39

Bologna* 38

Empoli 33

Spezia 32

Sampdoria 29

Cagliari 28

Venezia* 22

Genoa 22

Salernitana* 22

