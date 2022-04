Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Bologna e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Dall’Ara, Bologna e Udinese si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2021/22.

Sintesi Bologna Udinese 1-1 MOVIOLA

1′ Calcio d’inizio – Si parte!

6′ Gol Hickey – Sul tocco smarcante di Svanberg trova il mancino chirurgico che fulmina Silvestri. Buono anche il precedente lavoro di Barrow spalle alla porta

13′ Success va giù in area – Ma l’arbitro fa segno di proseguire il gioco. Nessuna protesta dell’Udinese

21′ Occasione Molina – Triangolazione con Success chee arriva davanti a Bardi, bravo a respinge la conclusione

25′ Gol Udogie – Pareggio dell’Udinese! Udogie recupera palla e dopo una splendida azione rifinita da Deulofeu e da Success (di tacco) trova il tocco sotto che batte Bardi in uscita

30′ Gol annullato a Orsolini – Trafigge Silvestri col mancino ma era scattato in posizione irregolare sull’assist di Svanberg

41′ Occasione Barrow – Grande sventagliata in profondità di Soriano per Barrow che sbaglia il controllo e poi è costretto a calciare in avvitamento. Blocca Silvestri

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Bologna Udinese 1-1: risultato e tabellino

Reti: 6′ Hickey, 25′ Udogie

Bologna (3-4-1-2): Bardi; Bonifazi, Theate, Binks; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey, Soriano, Orsolini, Barrow. A disposizione: Molla, Bagnolini, Dijks, Sansone, Viola, Mbaye, Santander, Aebischer, Stivanello, Kasius, Raimondo, Falcinelli. Allenatore: Miroslav Tanjga.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Rodrigo, Perez, Pablo Mari; Molina, Makengo, Arslan, Walace, Udogie; Deulofeu, Success. A disposizione: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Jajalo, Nuytinck, Pussetto, Samardzic, Benkovic, Nestorovski, Soppy. Allenatore: Gabriele Cioffi.

ARBITRO: Alberto Santoro

Ammonito: 30′ Perez

