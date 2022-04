Allo stadio Castellani, il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Empoli e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Castellani, Empoli e Napoli si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2021/22.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Empoli Napoli 0-1 MOVIOLA

FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA

3′ Occasione Empoli – Calcio d’angolo in area dalla destra. Pinamonti, solissimo, colpisce di testa a botta sicura ma il pallone finisce fuori di un soffio.

13′ Occasione Napoli – Fabian riceve palla da Insigne sulla destra, si accentra e calcia col mancino sul primo palo. Vicario è immobile, ma il tiro finisce a centimetri dal palo.

21′ Ammonizione Napoli – Cartellino giallo per Zanoli per aver trattenuto Pinamonti lanciato in campo aperto.

31′ Tiro Empoli – Sponda di testa a rimorchio in area di Pinamonti per Verre. Il trequartista empolese calcia di sinistro ma viene rimpallato e Meret può bloccare senza problemi.

40′ Occasione Empoli – Verticalizzazione al bacio di Verre per Asllani. Il centrocampista stoppa di petto in area e calcia col sinistro. Meret attento sul primo palo mette in angolo.

44′ GOL NAPOLI – Cross basso dalla destra di Lozano. Velo di Osimhen all’altezza del dischetto del rigore, con Mertens che arriva lanciato e calcia col piattone destro. Vicario tocca, ma non può nulla.

TERMINA IL PRIMO TEMPO

Migliore in campo: Mertens al termine del primo tempo PAGELLE

Empoli Napoli 0-1: risultato e tabellino

Marcatori: 44′ Mertens (N)

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Verre; Cutrone, Pinamonti. All.: Andreazzoli. A disp.: Ujkani, Romagnoli, Fazzini, Stulac, Henderson, Bajrami, Di Francesco, Benassi, La Mantia, Fiamozzi, Ismajili, Cacace.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Zanoli, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All.: Spalletti. A disp.: Ospina, Marfella, Tuanzebe, Barba, Malcuit, Demme, Zielinski, Politano, Ounas, Petagna. Ammoniti: Bandinelli, Zanoli

ARBITRO: Livio Marinelli

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A