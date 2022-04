Allo stadio Meazza, il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Inter e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Meazza, Inter e Roma si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2021/22.

Sintesi Inter Roma 2-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – Si parte!

6′ Punizione Inter – Dimarco tenta la conclusione direttamente dal punto di battuta, la barriera si apre ma Rui Patricio non ha problemi ad agguantare la sfera.

18′ Occasione Inter – Calhanoglu pesca un corridoio libero sulla trequarti e lascia esplodere un gran tiro dalla distanza su cui Rui Patricio si oppone e salva il risultato.

28′ Occasione Roma – Sulla punizione calciata tesa da Pellegrini, Mancini vince il duello aereo con De Vrij e per poco non trova l’incrocio dei pali.

29′ GOL DELL’INTER – Sul suggerimento in verticale di Calhanoglu, Dumfries scatta sul filo del fuorigioco scappando via in velocità a Zalewski e trafigge Rui Patricio in uscita.

38′ Tentativo Inter – Tentativo a vuoto di Lautaro che manca l’impatto col pallone in sforbiciata a due passi da Rui Patricio.

40′ GOL DELL’INTER – Sull’imbeccata di Perisic, Brozovic si smarca nello stretto con un grande dribbling e spara forte sotto all’incrocio freddando Rui Patricio.

44′ Occasione Inter – Dimarco in piena corsa offre una gran palla sul secondo palo, Dumfries anticipa di testa Zalewski senza inquadrare lo specchio della porta.

FINE PRIMO TEMPO

Migliore in campo: Brozovic PAGELLE

Inter Roma 2-0: risultato e tabellino

RETI: 29′ Dumfries 40′ Brozovic

INTER (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Mkhitaryan, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham

AMMONIZIONI: 35′ Mancini 45′ Brozovic

ARBITRO: Simone Sozza

