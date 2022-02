Moviola Spezia Roma: l’episodio chiave del match

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Spezia Roma

L’episodio chiave della moviola del match tra Spezia e Roma, valido per la 27ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Fabbri.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

45′ Esplusione Spezia – Secondo giallo per Kelvin Amian per una trattenuta a palla lontana su Pellegrini che stava ripartendo a campo aperto.

65′ Fallo Spezia – Agudelo entra in modo duro e in ritardo su Zalewski. Secondo l’arbitro Fabbri, questo intervento non vale il secondo giallo per l’attaccante colombiano.

90’+7′ Rigore Roma – Dopo un controllo al VAR, Fabbri fischia il calcio di rigore per un intervento di Maggiore che colpisce con il piede la testa di Zaniolo.

