Moviola Torino Lazio, l’episodio arbitrale chiave del match: ecco cos’è successo

Moviola Torino Lazio: l’episodio arbitrale chiave del match dell’Olimpico Grande Torino valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Torino Lazio, valido per la 27ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Abisso.

Il Torino supera la Lazio con il risultato finale di 2-0 grazie alle preziose reti siglate da Simeone e Zapata. La direzione di gara affidata ad Abisso è risultata complessivamente tranquilla, con l’arbitro che ha gestito in modo coerente i novanta minuti.

Nel primo tempo, la rete del momentaneo vantaggio di Simeone è regolare, con il giocatore scattato in posizione corretta. Qualche vana protesta ospite per un presunto tocco di mano in area di Obrador, ma il direttore di gara ha giustamente lasciato proseguire il gioco.

Nella ripresa, il raddoppio firmato da Zapata è convalidato senza alcun dubbio. Nel finale sono arrivate le giuste ammonizioni per Gineitis, Vlasic, Tameze, Kulenovic e Nuno Tavares, mentre manca clamorosamente un cartellino giallo a Lazaro per una vistosa trattenuta.