Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Serie A

Moviola Torino Lazio, l’episodio arbitrale chiave del match: ecco cos’è successo

Published

1 ora ago

on

By

Abisso

Moviola Torino Lazio: l’episodio arbitrale chiave del match dell’Olimpico Grande Torino valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Torino Lazio, valido per la 27ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Abisso.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il Torino supera la Lazio con il risultato finale di 2-0 grazie alle preziose reti siglate da Simeone e Zapata. La direzione di gara affidata ad Abisso è risultata complessivamente tranquilla, con l’arbitro che ha gestito in modo coerente i novanta minuti.

Nel primo tempo, la rete del momentaneo vantaggio di Simeone è regolare, con il giocatore scattato in posizione corretta. Qualche vana protesta ospite per un presunto tocco di mano in area di Obrador, ma il direttore di gara ha giustamente lasciato proseguire il gioco.

Nella ripresa, il raddoppio firmato da Zapata è convalidato senza alcun dubbio. Nel finale sono arrivate le giuste ammonizioni per Gineitis, Vlasic, Tameze, Kulenovic e Nuno Tavares, mentre manca clamorosamente un cartellino giallo a Lazaro per una vistosa trattenuta.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero10 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Arnautovic Mihajlovic Arnautovic Mihajlovic
Serie A1 giorno ago

Arnautovic e la dedica a Mihajlovic, il Como formato Europa e l’emozionante Juve in Champions. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO

Arnautovic commuove Mihajlović, Como da sogno europeo e la Juve che incanta: le Contro pagelle firmate Andrea Bargione – VIDEO...
Change privacy settings
×