MOVIOLA Torino Verona: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Torino e Verona, valido per la 35ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Valeri.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

53′ Calcio di rigore per il Verona – Parte in progressione Borini, che finisce a terra nell’area del Torino dopo un colpo al volto rifilatogli da Nkoulou. Per Valeri non c’è niente ma dopo essere andato all’on field review assegna il penalty agli scaligeri