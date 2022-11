L’episodio chiave del match valido per la seconda giornata dei Mondiali tra le due Nazionali: moviola Tunisia Australia

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Primo tempo di ordinaria amministrazione per il fischietto tedesco, molto bravo a comunicare molto con tutti i giocatori in campo (come nel caso del momento di tensione tra Duke e la panchina della Tunisia).

Anche nella ripresa l’arbitro tedesco ha mantenuto un registro molto permissivo, lasciando giocare molto.