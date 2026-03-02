Moviola Udinese Fiorentina: rigore giusto assegnato ai bianconeri, tutti gli episodi della sfida

Moviola Udinese Fiorentina: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Udinese Fiorentina, valido per la 27ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Pairetto.

LA MOVIOLA

La partita si accende già al 10’, quando l’Udinese passa in vantaggio: sul corner battuto da Zaniolo, Kabasele anticipa tutti e insacca di testa l’1-0. Rete regolare, nessun dubbio per Pairetto. Al 18’ e al 27’ la Fiorentina spreca due buone occasioni con Mandragora, mentre sul fronte disciplinare arrivano tre ammonizioni corrette: Pongračić (28’), Ehizibue e Parisi (32’) vengono puniti per interventi evidenti e senza possibilità di interpretazione. Al 37’ Davis sfiora il raddoppio, ma De Gea salva. Il primo tempo si chiude senza episodi controversi.

La svolta arriva al 61’: Rugani entra in ritardo su un avversario in area e Pairetto assegna il rigore per l’Udinese, mostrando anche il giallo al difensore viola. Decisione corretta: il contatto è netto e non sul pallone. Dal dischetto Davis spiazza De Gea e firma il 2-0. Poco dopo, al 64’, l’Udinese sfiora ancora il gol e la Fiorentina prova a reagire con i cambi, ma senza incidere. Tutti gli interventi arbitrali risultano coerenti con il regolamento e non richiedono interventi VAR.

Nel secondo tempo Pairetto mantiene una direzione coerente, punendo al 80’ un intervento duro di Luca Ranieri con un giallo inevitabile. La gestione dei cambi è regolare e senza contestazioni: numerose sostituzioni da entrambe le parti, tutte effettuate nei tempi e modi previsti. L’Udinese continua a spingere e al 90+4’ arriva il sigillo finale: Adam Buksa conclude una splendida azione personale con un tiro all’incrocio imprendibile per De Gea. Anche qui nessun dubbio: posizione regolare e nessun fallo nella costruzione dell’azione.

Nei minuti finali Pairetto controlla il recupero senza ulteriori episodi dubbi e al 90+6’ decreta la fine del match. Nel complesso, arbitraggio solido: rigore giusto, cartellini corretti, nessuna situazione che richiedesse un intervento VAR prolungato. Una direzione lineare in una gara comunque intensa e ricca di duelli.

