MOVIOLA Udinese Juve: l’episodio chiave del match

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

35′ Reclama l’Udinese per un doppio rigore – Prima Ramsey tocca De Paul in area (il contatto c’è, ma l’argentino sembra tuffarsi un secondo dopo), poi Nestorovski calcia e reclama per un fallo di mani di de Ligt. Irrati, sicuro della decisione, lascia giocare