MOVIOLA Valencia Atalanta: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2019/20: moviola Valencia Atalanta

L’episodio chiave della moviola del match tra Valencia e Atalanta, valido per la gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020. Dirige la sfida l’arbitro rumeno Hategan.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

41′ RIGORE PER L’ATALANTA – Disastroso Diakhaby, colpevole di un evidentissimo tocco di mano in area. Dopo un controllo al VAR, Hategan indica il dischetto per la seconda volta nella prima frazione.