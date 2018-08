Moviola e Var Sassuolo-Inter: gli episodi dubbi del match del Mapei Stadium, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A Tim 2018-2019

Moviola e Var Sassuolo-Inter: tutto è pronto per l’inizio di campionato anche per il Sassuolo e l’Inter (Leggi qui la cronaca in diretta live) che scenderanno in campo alle ore 20.30. Prima dell’inizio, minuto di silenzio in ricordo delle vittime della tragedia di Genova dello scorso 14 agosto.

25′ – Calcio di rigore per il Sassuolo: Miranda stende in area Di Francesco, involatosi in area dopo una bella azione di contropiede. Nessun dubbio per il direttore di gara Maurizio Mariani, che concede il tiro dagli 11 metri. Dal dischetto Berardi rischia ma supera Handanovic.