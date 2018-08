Sassuolo-Inter, Serie A 2018/2019: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Sassuolo-Inter, 1ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Alle 20.30 inizia il campionato di Sassuolo e Inter. Le due squadre scenderanno in campo al Mapei Stadium per dar vita ad uno dei match più interessanti della 1ª giornata di campionato. I nerazzurri dovranno rispondere a Juve e Napoli, i neroverdi vorranno ripetere la doppia impresa della passata stagione quando riuscirono a sconfiggere l’Inter all’andata e al ritorno.

Non convocati Lemos e Peluso nel Sassuolo di De Zerbi, Nainggolan nell’Inter di Spalletti. A breve tutti gli aggiornamenti e la diretta live di Sassuolo-Inter.

Sassuolo-Inter: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Sassuolo-Inter: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Sassuolo-Inter: probabili formazioni e pre-partita

Sarà 4-3-3 sbarazzino per il Sassuolo, anche al cospetto della quotata Inter di Spalletti. De Zerbi ha le idee chiare: in difesa giocano Magnani e Ferrari, data l’indisponibilità di Peluso e quella di Lemos. In mezzo al campo Magnanelli e Duncan, Sensi favorito per completare il reparto. Davanti cresce di ora in ora la possibilità di vedere Boateng nelle veci di “falso nueve”. In panchina Marlon, Boga, Locatelli e Brignola, ultimi arrivati dal mercato estivo.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco. Allenatore: Roberto De Zerbi.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Lautaro Martinez, Perisic; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti.

Prima conferenza stampa della stagione per Luciano Spalletti, alla vigilia dell’esordio in casa del Sassuolo. «Vogliamo vincere quante più partite possibili, rimanere in Champions League ed offrire uno spettacolo sia dal punto di vista comportamentale che di squadra. Anche se siamo consapevoli di trovarci di fronte a società forti, che si sono rinforzate durante il mercato. Skriniar? E’ da valutare per la gara con il Sassuolo, in questi giorni abbiamo preferito lasciarlo fuori: bisogna fare attenzione nella gestione della rosa in questi frangenti. Joao Mario? Non è stato convocato per un affaticamento muscolare, ma non è fuori rosa come qualcuno ha scritto».

Sassuolo-Inter: i precedenti del match

Sono 10 i precedenti in Serie A tra Sassuolo e Inter. I nerazzurri, che hanno iniziato con un doppio e roboante 7-0 nei confronti dei neroverdi, hanno perso terreno nei confronti diretti: sei le vittorie del Sassuolo (tre consecutive) contro le quattro nerazzurre. Nessun pareggio tra le due formazioni nella storia. Sono invece 12 i gol realizzati dal Sassuolo negli scontri, 20 quelli messi a segno dai nerazzurri (e ben 14 in due sole gare). Il Sasol ha vinto tre dei cinque match giocati tra le mura amiche, i nerazzurri si sono imposti nei restanti due.

Sassuolo-Inter: l’arbitro del match

Sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia a dirigere l’incontro Sassuolo-Inter. Il fischietto nato a Roma sarà coadiuvato da Carbone e Ranghetti e dal quarto uomo Di Paolo. Valeri e Del Giovane saranno gli addetti al Var.

Sono sei i precedenti tra Mariani e il Sassuolo: due vittorie e quattro pareggi per i neroverdi. Solo un confronto, invece, tra Mariani e l’Inter in campionato: contro l’Udinese, quando per i nerazzurri arrivò un ko. Curiosamente Mariani ha diretto l’Inter anche contro il Bologna, in Coppa Italia, e anche in quell’occasione è arrivata una sconfitta (ai supplementari).

Sassuolo-Inter Streaming: dove vederla in tv

Sassuolo-Inter sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN.