Muller, non c’è solo la MLS su di lui: Mourinho lo vuole in Turchia! Le ultime

Rimane ancora un mistero il futuro di Thomas Muller: salutato il Bayern Monaco a fine stagione si è fatto avanti Jose Mourinho

Dopo l’annuncio del suo addio al Bayern Monaco, Thomas Muller continua a essere al centro di numerose voci di mercato. Il campione tedesco, simbolo dei bavaresi con 747 presenze e 248 gol in carriera, ha già rifiutato un’offerta dal Cincinnati FC in MLS e ora, secondo Fanatik, sarebbe finito nel mirino del Fenerbahçe di José Mourinho. Il club turco, che potrebbe salutare a fine stagione sia Dusan Tadic che Edin Dzeko, avrebbe pronto per Muller un contratto annuale con opzione di rinnovo.

Nonostante l’interesse concreto dalla Turchia, al momento appare difficile che Muller prenda seriamente in considerazione l’ipotesi Super Lig. Il classe ’89 preferirebbe infatti restare in un campionato europeo di primo livello, dove poter ancora competere ad alti livelli in questa fase conclusiva della sua carriera: tra questi anche la Serie A, dove Lazio e Fiorentina stanno pensando al colpo.