Muniain e Laxalt: la Roma cambia look a sinistra

La Roma si muove sul mercato. I giallorossi potrebbero cambiare la corsia mancina: nel mirino ci sono Laxalt e Muniain

La Roma segue Justin Kluivert e Domenico Berardi ma i due attaccanti non sono gli unici tenuti in considerazione dal ds Monchi. La Roma, tra le varie opzioni, valuta anche Iker Muniain, ala sinistra dell’Athletic Bilbao. Il giocatore, sulla cresta dell’onda alcuni anni fa, ha subito un brutto infortunio al ginocchio, rottura del crociato, e ha collezionato 20 presenze e 5 gol in stagione. Il suo contratto è in scadenza nel 2019 e la Roma potrebbe sfruttare questo aspetto per ottenere un buon prezzo.

Attenzione poi a Diego Laxalt. Il laterale mancino uruguaiano è cresciuto molto nell’ultima stagione e ha dimostrato di poter giocare in un centrocampo a 5 e in una difesa a 4. L’ex Inter potrebbe essere una valida alternativa a Kolarov ma potrebbe adattarsi in più ruoli. ’esterno sinistro interessava alla società giallorossa anche in inverno, ma poi l’affare non si concluse. Il Genoa, con ogni probabilità, lo lascerà andare via in estate ed Eusebio Di Francesco è uno dei suoi estimatori. La Roma, che cerca un sostituto di Kolarov e valuta anche Dalbert dell’Inter (su di lui c’è il Monaco) pensa anche a Laxalt.