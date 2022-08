Muriel, sul colombiano c’è la Juventus (e l’Atalanta chiede 15 milioni)

La Juventus è fortemente su Luis Muriel, ma l’Atalanta pretende 15 milioni di euro netti: niente contropartite, niente sconti

L’Atalanta è sempre aperta a trattative per i suoi gioielli, ma dall’altra parte cerca sempre di tutelarsi chiedendo cifre legittime e molto alte. Nonostante il precampionato disputato con la Dea, Luis Muriel potrebbe lasciare la baracca nerazzurra visto l’interesse di alcune squadre nei confronti del colombiano. Su tutte la Juventus alla ricerca di un vice Vlahovic.

I bianconeri è da un anno che provano a trattare con l’Atalanta per il cartellino di Muriel, offrendo anche 10 milioni di euro, ma i nerazzurri ne chiedono almeno 15 senza sconti o possibile contropartite. Fino all’ultimo il futuro di Lucho non sarà certo, con la consapevolezza che per la Dea non sarebbe un problema tenerlo a Bergamo.